تسجيل قراءة عداد الغاز "بتروتريد" 2024 ورابط دفع الفاتورة إلكترونيا

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تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024

وأتاحت شركة بتروتريد تسجيل قراءة عداد الغاز إلكترونيا للتسهيل على عملائها من تسجيل قراءة عداد الغاز لحساب فاتورة الغاز والتي يتم سدادها بداية كل شهر ميلادي.

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024

يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024 من خلال موقع الشركة وذلك بالضغط على الرابط هنـــــا .

ثم النقر على أيقونة "خدمات الشركة"،ثم النقر على "إدخال قراءة الغاز"

إدخال البيانات المطلوبة، وهي "اسم صاحب العداد - الرقم القومي - رقم العداد - قراءة العداد - انقر على زر "

تظهر فى نهاية الخطوات قرءاة العداد

طرق أخرى لتسجيل قراءة عداد الغاز "بتروتريد"

تطبيق إلكترونى 2024

كما أتاحت شركة بتروتريد تطبيق إلكترونى خاص بها من أجل تسجيل قراءة عداد الغاز 2024 من خلال تطبيق الهاتف المحمول حيث يتم تحميل تطبيق "بتروتريد" من خلال الدخول على المتجر بالموبيل ثم أتابع التالى:

أولًا .. على المستلم فتح التطبيق بعد تنزيله من خلال الدخول على المتجر

ثانيا .. الضغط على أيقونة "تسجيل قراءة العداد"

ثالثا .. إدخال البيانات المطلوبة، وهي «اسم صاحب العداد - الرقم القومي - رقم العداد - قراءة العداد ).

رابعًا .. الضغط على زر "إرسال"

اتسجيل من خلال خدمة العملاء .

ويمكن تسجيل قراءه عداد الغاز بتروتريد 2024 من خلال خدمة العملاء على رقم 19088

ويبدأ موعد تسجيل قراءة العداد من اليوم الأول من كل شهر، وينتهي في اليوم السابع والعشرين من نفس الشهر. وفي حالة عدم تسجيل القراءة خلال هذه الفترة، يتم تقدير القراءة بناءً على القراءة السابقة

رابط سداد فاتورة الغاز الكترونيًا

يمكن سداد فاتورة الغاز إلكترونيًا بعد قراءه الغاز عبر موقع شركة بتروتريد بالفيزا من خلال الدخول على هذا الرابط .