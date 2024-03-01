مع بداية شهر مارس، يحرص المواطنون على معرفة طريقة تسجيل قراءة عداد الكهرباء لشهر فبراير والخطوات عبر جوجل. حيث حددت شركات توزيع الكهرباء الفترة ما بين يوم 29 إلى 3 في كل شهر، وذلك يكون كحد أقصى لإرسال قراءة عداد الكهرباء للشركة، وذلك تمهيدًا لإصدار فاتورة الكهرباء الشهرية، وتكون بدون انتظار كشاف الكهرباء للقيام بقراءة العداد، وخصوصًا أن تكون هذه الخطوة تتيح للمواطنين عدم الدخول لشريحة كهرباء أعلى في حالة تأخر كشاف الكهرباء، وبالتالي الزيادة في فاتورة الكهرباء.

طريقة تسجيل قراءة عداد الكهرباء لشهر فبراير والخطوات

تستعرض "الدستور" في هذا التقرير طريقة تسجيل قراءة عداد الكهرباء لشهر فبراير والخطوات للتسجيل دون الحاجة لزيارة الكشاف، حيث يتمكن المواطن من قراءة العداد والتسجيل إلكترونيا بموقع الشركة بدون الحاجة إلى الذهاب للشركة بذاته لتقديم قراءة العدادات.

طريقة تسجيل قراءة عداد الكهرباء

اختيار نوع الخدمة

ثم قم بالضغط على أيقونة قراءة العدادات

ويجب عليك إدخال الرقم الآلي الخاص بالمستهلك

ثم اختيار متابعة

القيام بإدخال البيانات المطلوبة (رقم العداد، والمنطقة، والعنوان، كتابة قراءة العداد الشهرية).

واخيرًا الضغط على أيقونة التسجيل.

خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء

القيام بتسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر الموقع الرسمي لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك من هذا الرابط من هنا.

تحميل تطبيق "القارئ الذكي لعداد الكهرباء" التابع لشركة "شعاع" المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

أ: عقب تسجيل الدخول إلى الموقع سيتم إنشاء حساب عليه، وبالمثل أيضا على التطبيق، ثم سنقوم بتسجيل جميع البيانات الخاصة بالعميل المطلوبة، وهي:

(الإيميل – رقم التليفون المحمول – الرقم القومي).

ب: بعد تسجيل بيانات الحساب الشخصي، تقوم بإدخال بيانات العداد ومن الممكن الاكتفاء بتسجيل الرقم المسجل على إيصال الكهرباء الشهرى مع الحرص على تحديد اسم مكان خاص ومميز للعداد، على سبيل المثال (عداد البيت – عداد العيادة).

ج: كل شهر في نفس الموعد سوف يصل إليك تنبيه على الإيميل الخاص بك الذي سجلت به على الموقع بأنه قد بدأت فترة التسجيل قراءة العداد، كما ستصل إليك فاتورة الكهرباء أيضا على الإيميل بانتظام.

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ويتاح أيضًا تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر الاتصال على الخط الساخن الخاص في وزارة الكهرباء رقم 121، وإبلاغ القراءة.