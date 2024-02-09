تسجيل قراءة عداد الكهرباء وخطوات الاستعلام عن الفاتورة إلكترونيًا

تسجيل قراءة عداد الكهرباء من الموضوعات التي يتسائل عنها المواطنين عبر محركات الإنترنت البحثية ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، وذلك تجنّبًا للغرامات ودفع المستحقات في مواعدها، حيثُ يوجد عدة تطبيقات كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عنها في وقت سابق، لتسهيل تقديم الخدمة للمواطنين، ومن أبرزها تسجيل قراءة العداد تمهيدًا لإصدار فاتورة الكهرباء الشهرية، وذلك دون انتظار وصول مندوب شركة الكهرباء لقراءة العداد.

تسجيل قراءة عداد الكهرباء

ويرغب الكثيرون معرفة رابط وخطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيًا، ويستعرض "الدستور" كافة التفاصيل على النحو التالي:

خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء

ويمكن تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر اتباع الخطوات التالية:

1- قم باختيار نوع الخدمة من خلال الضغط على أيقونة "قراءة العدادات".

2- قم بإدخال الرقم الآلي الخاص بالمستهلك.

3- قم بإدخال البيانات المطلوبة، وهي: (رقم العداد- المنطقة- العنوان- كتابة قراءة العداد الشهرية.

4- قم بالضغط على أيقونة التسجيل.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية

ويمكنكم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية عبر اتباع الخطوات التالية:

- قم بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة، عبر الضغط هنــا.

- قم باختيار "الاستعلام عن قيمة الفاتورة".

- قم باختيار الشركة التابعة لهاعلى مستوى محافظات مصر.

- قم بإدخال البيانات المطلوبة: الاسم والمحافظة والفرع التابع لك وكتابة رقم الاشتراك.

- قم بالضغط على أمر إظهار الفاتورة، وستظهر لك آخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الوزارة

ويتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الوزارة عن طريق الخطوات التالية:

1-قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي بالوزارة على الإنترنت

2- قم بالضغط على قسم الخدمات.

3- قم بالضغط على أيقونة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

4- قم بكتابة البيانات الخاصة به للتأكد منها: (الاسم بالكامل- المحافظة التابع لها العميل- الرقم القومي المكون من 14 رقمًا- رقم العداد المكون من 10 أرقام).

5- قم بالضغط على أيقونة الاستعلام وينتظر قليلًا حتى تظهر قيمة الفاتورة المطلوب دفعها خلال هذا الشهر على الشاشة.

6- يمكن الدخول على رابط الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، واختيار "نحسبلك كمية الاستهلاك".

7- ثم تحديد نوع عداد الكهرباء الخاص بك سواء منزلي أو تجاري للاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

8- ثم ادخل قراءة العداد الجديد، وقيمة آخر قراءة متواجدة في فاتورة الكهرباء.

9- سيظهر أمامك قيمة استهلاكك، وإجمالي قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بك.