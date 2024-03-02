تفاصيل وموعد آذان المغرب في رمضان 2024
يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد آذان المغرب في رمضان 2024، قبل حلول الشهر الكريم خلال الأيام المقبلة.
تصدر موعد آذان المغرب في رمضان 2024 ترنيد البحث على موقع “جوجل” وعبر مواقع التواصل الإجتماعي إستعدادًا لهذا الشهر العظيم، ولدعوة الاصحاب والأسر في العزومات على الفطار، وتزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين لمعرفة موعد آذان المغرب في رمضان 2024، يرصد " الدستور" الموعد الرسمي وفقًا للحسابات الفلكية.
موعد آذان المغرب في رمضان 2024
الإثنين 1 رمضان 1445/2024
آذان المغرب الساعة 6:01
الثلاثاء 2 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:02.
الأربعاء 3 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:02
الخميس 4 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:03
الجمعة 5 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:04
السبت 6 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:04
الأحد 7 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:05
الإثنين 8 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:06
الثلاثاء 9 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:04
الأربعاء 10 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:06
الخميس 11 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:07
الجمعة 12 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:08
السبت 13 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:09
الأحد 14 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:09
الإثنين 15 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:10
الثلاثاء 16 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:10
الأربعاء 17 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:11
الخميس 18 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:12
الجمعة 19 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:12
السبت 20 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:13
الأحد 21 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:13
الإثنين 22 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:14
الثلاثاء 23 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:15
الأربعاء 24 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:15
الخميس 25 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:16
الجمعة 26 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:17
السبت 27 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:17
الأحد 28 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:18
الإثنين 29 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:18
الثلاثاء 30 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:19.
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