السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الأرصاد الجوية تتوقع حالة الطقس على مدار الأسبوع

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس اليوم السبت وغدًا الأحد 3 - 3- 2024 مع بداية شهر مارس، ودرجات الحرارة في محافظات مصر.

وتوقعت أن يسود اليوم طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى  والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب الصعيد.

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حالة الطقس اليوم السبت 2-3-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس اليوم في مصر

وحذرت الأرصاد من نشاط في حركة الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وقد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وفرصة لسقوط الأمطار على فترات متقطعة.

القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٢٥  درجة مئوية 
السواحل الشمالية ٢١ درجة مئوية  
جنوب سيناء   ٢٨  درجة مئوية 
شمال الصعيد ٢٥  درجة مئوية 
جنوب الصعيد  ٣٢ درجة مئوية

حالة الطقس غدًا

توجد فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من الوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

حالة الطقس غدًا الأحد من المتوقع أن تشهد تكون شبورة مائية (من الساعة 4 حتى 9 صباحًا تقريبًا)، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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حالة الطقس يومي الاثنين والثلاثاء (4-5) مارس 2024

تشهد حالة الطقس يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين شبورة مائية (من الساعة 4 حتى 9 صباحًا تقريبًا)، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

تشهد محافظة الإسكندرية في الأيام الأخيرة، حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية ودرجات الحرارة، يكون مائلا للبرودة ليلا على كل أنحاء المحافظة مع نشاط لحركة الرياح، وتسجل درجات الحرارة العظمي 21 درجة والصغري 12 درجة.

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية تسود على محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، أجواء معتدلة نهارا وباردة ليلا، مع وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة بنسب حدوث تصل لـ30% مع نشاط للرياح.

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حالة الطقس اليوم السبت 2-3-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

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