السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية حادة وسريعة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، ضرورة استمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم تخفيف الملابس، مردفة: "لا تنخدعوا بالدفء، نحن في فترة التقلبات الجوية الحادة والسريعة وتذبذب كبير في قيم درجات الحرارة".

نشاط للرياح تتراوح سرعته بين 30 و40 كيلومتر فى الساعة

وناشدت المواطنين خلال مداخلة هاتفية للقناة الأولى المصرية، باستمرار ارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم كله، حيث متوقع نشاط للرياح في معظم محافظات الجمهورية، تتراوح سرعته بين 30 و40 كيلومتر في الساعة، ما يؤدي للشعور بالبرودة رغم الارتفاع النسبي في قيم درجات الحرارة.

وأردفت أنه خلال فترات الليل نشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، والعودة لأجواء باردة إلى شديدة البرودة في فترات الليل. 

وأشارت إلى أن طقس اليوم يشهد انخفاضا في درجات الحرارة مقارنة بالأمس، الذي سجلت فيه درجة الحرارة العظمى 30 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وهو أعلى من المعدلات الطبيعية بـ7 درجات.

وأضافت أن اختلاف قيم درجات الحرارة في هذا الوقت طبيعي، مشيرة إلى أن اليوم درجات الحرارة تنخفض بمعدل 5 إلى 6 درجات، حيث من المتوقع أن تسجل  درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى من 24 درجة إلى 25 درجة.

ولفتت إلى أنه مع منتصف الأسبوع الجاري ستسجل درجة الحرارة  العظمى على القاهرة الكبرى إلى 22 درجة مئوية في فترة النهار، وسيكون الطقس اليوم دافئا بشكل كبير في معظم المحافظات الشمالية، وهي السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وستكون أجواء اليوم من حارة إلى مائلة للحرارة في المحافظات الجنوبية، أي جنوبي سيناء والصعيد في فترات النهار، خاصة مع وجود أشعة الشمس. 

وختمت بأن الكتل الهوائية اليوم شمالية معظمها قادم من البحر المتوسط وجنوب أوروبا، بالإضافة إلى وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة وهو ما يساعد على انخفاض قيم الحرارة.

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