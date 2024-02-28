الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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عاجل.. الباز: صفقة رأس الحكمة من أقوى الضربات التى وجهت للإخوان بعد 30 يونيو

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن صفقة رأس الحكمة من أقوى الضربات التي وجهت لتنظيم الإخوان الإرهابي بعد 30 يونيو، لأن الإخوان يكرهون رؤية الاستقرار في مصر.

ولفت “الباز”، خلال لايف “البساط أحمدي” عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، إلى أنه يتم شن حرب نفسية وحرب إعلامية على البلد، لا يستخدمون فيها التليفزيونات لأنها فقدن قيمتها، وإنما يستخدمون كتابا على السوشيال ميديا.

وأضاف الباز: "كانوا دايما يقولون الدولة فشلت في جذب الاستثمار الخارجي، التششريعات عقيمة والمسئولون لا يعملون، ولما جاء المستثمر يقولون هتبيع البلد ولا إيه".

وأردف الباز: "هل ما حدث في بدعة ؟ هل مصر الدولة الوحيدة التي تقوم بهذا النوع من الاستثمارات؟ وهل هذا الاستثمار لأول من نوعه في مصر؟".

وتابع الباز: "بريطانيا والاتحاد الأوروبي وقطر والكويت والسعودية وإيطاليا لهم استثمارات في مصر بنفس الشكل، وكل تلك الدول لها استثمارات في دول أخرى بنس الشكل يشترون عقارات وأراضي في بريطانيا وأوروبا".

ولفت الباز، إلى أن الدولة شريكة في المشروع وهو مجتمع عمراني ضمن المخطط الكبير الذي وضعته مصر 2050 لتطوير الساحل الشمالي الغربي، وعندما  يبدأ المشروع سيضخ 150 مليار دولار في الأعمال الإنشائية، لذا رأس الحكمة قاطرة تنمية، لأنها تحتاج صناعات أخرى.

 

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