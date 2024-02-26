الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

طلب للمحكمة بمنع ترامب من الإدلاء بأى تصريحات علنية فى قضية المال السياسى

ترامب
ترامب

تقدم مدعي عام مانهاتن في نيويورك، بطلب للمحكمة بمنع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من الإدلاء بأي تصريحات علنية في قضية المال السياسي بسبب تأثيرها على الشهود، وذلك وفقًا لعاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية.

كان الرئيس السابق دونالد ترامب، قدم استئنافًا للمحكمة في نيويورك، على الحكم بتغريمه مبلغ 464 مليون دولار.

وكان قد أصدرت محكمة نيويورك رسميًا حكمًا بالاحتيال بقيمة أكثر من 464 مليون دولار ضد الرئيس السابق دونالد ترامب وكبار المسئولين التنفيذيين في شركته، وهو المبلغ الذي سينمو بأكثر من 111 ألف دولار يوميًا حتى يتم دفعه.

الرئيس الامريكي ترامب قضية المال السياسي القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية مدعي عام مانهاتن في نيويورك

مواد متعلقة

نيويورك تايمز تكشف عن احتمالية قبول إطلاق سراح أسرى فلسطينيين بارزين

الخارجية الأمريكية: التوصل لاتفاق حول إطلاق سراح المحتجزين متوقف على حماس

القاهرة الإخبارية: قصف عنيف لمنزل فى مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

جندى أمريكى أحرق نفسه دعمًا لفلسطين.. كيف يؤثر ذلك على الشارع الأمريكى؟

حرب جهنم.. ماذا قال الضباط الإسرائيليون العائدون من غزة؟

جنرالات إسرائيليون يحذرون من الهجوم على رفح الفلسطينية.. تداعياتها كارثية على تل أبيب

ماذا بعد استقالة الحكومة الفلسطينية؟

تصعيد خطير.. مستشار وزير الإعلام اللبنانى يكشف تداعيات القصف الإسرائيلى على العمق اللبنانى

الأكثر قراءة

ما بعد «رأس الحكمة».. مستثمرون: 200 مليار دولار استثمارات فى المشروع.. و1.5 مليون فرصة عمل

«شعبة الأسماك»: انخفاض الاستهلاك في النصف الأول من شهر رمضان

أسعار اللحوم فى تراجع مع ضخ كميات كبيرة من «المستوردة» وانخفاض الدولار

حقيقة استحواذ "الاستثمار السعودي" على "رأس جميلة" مقابل 15 مليار دولار

كلمات تهز العالم.. آخر ما قاله الجندى الأمريكى قبل حرق نفسه أمام سفارة إسرائيل

بعد ساعة من طرحها.. نفاد تذاكر قمة نهائى كأس مصر فى الرياض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

سارة حواس

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة إسرائيل.. بيانات الاحتلال تثبت محاولات تجويع شعب غزة والإبادة الجماعية

الهلال الأحمر الفلسطينى: أجلينا 24 شخصًا من مستشفى الأمل

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟