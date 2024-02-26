طلب للمحكمة بمنع ترامب من الإدلاء بأى تصريحات علنية فى قضية المال السياسى

تقدم مدعي عام مانهاتن في نيويورك، بطلب للمحكمة بمنع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من الإدلاء بأي تصريحات علنية في قضية المال السياسي بسبب تأثيرها على الشهود، وذلك وفقًا لعاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية.

كان الرئيس السابق دونالد ترامب، قدم استئنافًا للمحكمة في نيويورك، على الحكم بتغريمه مبلغ 464 مليون دولار.

وكان قد أصدرت محكمة نيويورك رسميًا حكمًا بالاحتيال بقيمة أكثر من 464 مليون دولار ضد الرئيس السابق دونالد ترامب وكبار المسئولين التنفيذيين في شركته، وهو المبلغ الذي سينمو بأكثر من 111 ألف دولار يوميًا حتى يتم دفعه.