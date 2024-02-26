الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

تصعيد خطير.. مستشار وزير الإعلام اللبنانى يكشف تداعيات القصف الإسرائيلى على العمق اللبنانى

قصف
قصف

قال مصباح العلي مستشار وزير الإعلام اللبناني، إن الاحتلال الإسرائيلي وسع دائرة استهدافه للبنان، وقصف العمق اللبناني، مؤكدًا أن هذا تصعيد خطير للغاية.

ولفت خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أنه منذ بداية طوفان الأقصى كانت المناوشات على الحدود الجنوبية، وكانت إسرائيل مصرة على توسيع دائرة الاعتداء، ما يحتم على لبنان أن تعمد للجهات الدولية لرفع الشكوى تحديدا في مجلس الأمن.

وأضاف أن هناك قوات دولية لحفظ السلام موجودة على الحدود بين الأراضي المحتلة ولبنان، وتلك القوات كانت تحد من التصعيد، لكن مع إقدام إسرائيل على قصف العمق اللبناني مؤشر خطير، وكسر لقواعد الاشتباك ما يحتم التعامل معها بلغة مختلفة.

وأوضح أن الحكومة اللبنانية بصدد تقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي للاعتداء السافر الذي يطال المنشآت المدنية، مشيرًا إلى أنه في المدى المتوسط فإن إسرائيل غير قادرة على فتح الجهة الجنوبية لعدة اعتبارات، أولها أنه ينبغي لحكومة نتنياهو أن تدرك أنه لا يمكن لها تصعد من عملياتها العسكرية دون رد فعل مناسب من حزب الله.

وتابع: "دائرة العمل العسكري كانت لا تتجاوز 10 كيلومترات على الجانبين، أما وأن امتدت الغارات الإسرائيلية حتى البقاع، فمن المؤكد سيكون هناك رد عسكري، ما يؤشر إلى أن المرحلة خطيرة". 

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