الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مسئول بـ"اليونيسف" يُحذر: 15.6% من أطفال غزة يعانون سوء تغذية حادًا

أطفال غزة
أطفال غزة

قال سليم عويس، مسئول يونيسف بالشرق الأوسط، إن استمرار العنف الشديد في قطاع غزة لمدة تصل لـ4 أشهر ونصف الشهر، أدى إلى أن أعدادا مهولة من الأطفال قتلوا أو مصابين، مشيرا إلى أن 29 ألف شخص قتلوا، 70% منهم أطفال ونساء.

 

طفل من بين كل 6 أطفال يعانى سوء التغذية الحاد

وأضاف خلال مداخلة لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن الوضع مُزر، والمنظمة سبق أن حذرت من تضاعف نسب سوء التغذية، والتي وصلت إلى أن واحدا من كل 6 أطفال في شمال غزة، يعاني سوء التغذية الشديد، أي 15.6%، بينما كانت النسبة قبل التصعيد 0.8% من الأطفال يعانون سوء التغذية.

ولفت إلى أن نسبة الأطفال الذين يعانون سوء التغذية دون سن سنتين في الجنوب هو 5%.

وشدد على ضرورة إدخال المساعدات، قائلا وإن كانت المساعدات قليلة إلا أنها تساعد على درء معاناة أكبر، خاصة أن وضع القطاع الأمني وسلامة الأطفال والعائلات وضع صعب جدًا، حيث شن الاحتلال الإسرائيلي هجمات على المستشفيات والمدارس التي تأوي النازحين، وعلى البنى التحتية.

وأردف: "نشهد عدم احترام للقانون الدولي، قطاع غزة أصبح مقبرة للأطفال، ويجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة بشكل مستدام لتوفير الحماية اللازمة للأطفال".

مسؤول يونيسف بالشرق الأوسط غزة سوء التغذية الحاد 6 أطفال دون سن الثانية القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

شاهد.. طائرات تلقى مساعدات على الفلسطينيين فى رفح الفلسطينية

وفاة جندى فى البحرية الأمريكية أحرق نفسه خارج السفارة الإسرائيلية

القاهرة الإخبارية: غارتان إسرائيليتان تستهدفان بلدتي راميا وعيتا الشعب

سببان وراء تحسين القدرات الدفاعية لأوروبا يكشفهما مستشار سابق للرئيس الروسى

“مناوبة الموت”.. مأساة حديثى الولادة داخل مستشفى رفح

عاجل.. مظاهرات فى تل أبيب للمطالبة بإعادة المحتجزين وإسقاط حكومة نتنياهو

حزب الله يشن 8 هجمات على جيش الاحتلال خلال 24 ساعة

القاهرة الإخبارية: شهداء ومصابون فى قصف للاحتلال قرب دوار النابلسى فى غزة

الأكثر قراءة

كلمات تهز العالم.. آخر ما قاله الجندى الأمريكى قبل حرق نفسه أمام سفارة إسرائيل

حقيقة استحواذ "الاستثمار السعودي" على "رأس جميلة" مقابل 15 مليار دولار

صفقة "رأس الحكمة" تزلزل سوق الحديد.. 14 ألف جنيه تراجعًا فى سعر الطن

مَن هو آرون بوشنيل الجندى الذى أحرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية؟

3 مرشحين لخلافة يورجن كلوب فى تدريب ليفربول

شعبة اللحوم تزف بشرى سارة للمواطنين قبل رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة حواس

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة إسرائيل.. بيانات الاحتلال تثبت محاولات تجويع شعب غزة والإبادة الجماعية

الهلال الأحمر الفلسطينى: أجلينا 24 شخصًا من مستشفى الأمل

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟