مسئول بـ"اليونيسف" يُحذر: 15.6% من أطفال غزة يعانون سوء تغذية حادًا

قال سليم عويس، مسئول يونيسف بالشرق الأوسط، إن استمرار العنف الشديد في قطاع غزة لمدة تصل لـ4 أشهر ونصف الشهر، أدى إلى أن أعدادا مهولة من الأطفال قتلوا أو مصابين، مشيرا إلى أن 29 ألف شخص قتلوا، 70% منهم أطفال ونساء.

طفل من بين كل 6 أطفال يعانى سوء التغذية الحاد

وأضاف خلال مداخلة لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن الوضع مُزر، والمنظمة سبق أن حذرت من تضاعف نسب سوء التغذية، والتي وصلت إلى أن واحدا من كل 6 أطفال في شمال غزة، يعاني سوء التغذية الشديد، أي 15.6%، بينما كانت النسبة قبل التصعيد 0.8% من الأطفال يعانون سوء التغذية.

ولفت إلى أن نسبة الأطفال الذين يعانون سوء التغذية دون سن سنتين في الجنوب هو 5%.

وشدد على ضرورة إدخال المساعدات، قائلا وإن كانت المساعدات قليلة إلا أنها تساعد على درء معاناة أكبر، خاصة أن وضع القطاع الأمني وسلامة الأطفال والعائلات وضع صعب جدًا، حيث شن الاحتلال الإسرائيلي هجمات على المستشفيات والمدارس التي تأوي النازحين، وعلى البنى التحتية.

وأردف: "نشهد عدم احترام للقانون الدولي، قطاع غزة أصبح مقبرة للأطفال، ويجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة بشكل مستدام لتوفير الحماية اللازمة للأطفال".