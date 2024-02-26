عالم أزهرى يحذر من تعليق زينة رمضان بكهرباء مسروقة

قال الدكتور السيد عبد الباري، من علماء الأزهر الشريف، إن تعليق الزينة في الشوارع خلال شهر رمضان، مباحة وممكن تكون مندوبة، إذا ذكرنا الناس بالخير، لكن لا يجب أن تجر إلى مكروه أو الحرام، محذرًا من سرقة التيار الكهربائي لتشغيل زينة رمضان في الشارع.

وأضاف خلال لقائه على قناة "الناس"، إننا تربينا على عادات كثيرة منها زينة شهر رمضان، لافتا إلى أن الاستبشار بقدوم رمضان واجب ودليل على حب الطاعة والعبادة والإقبال عليها، وتزيين للإيمان في القلوب.

وأردف: "الزينة الأصل فيها زينة الإيمان، والإنسان لما يستبشر ويفرح، تظهر آثارها على البشرة، مثل اللطف في الابتسامة، والإنسان يزين، والمكان عايز يفرح".

وتابع: "زينة رمضان فى الشوارع هى فى الظاهر كما هى فى القلوب، وزينة رمضان مباحة بشرط عدم سرقة التيار الكهربائي أو ايذاء الجيران بالإضاءة".

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