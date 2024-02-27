الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الباز يكشف كواليس صفقة رأس الحكمة: "هذا ما قاله لى المسئول الكبير"

د. محمد الباز
د. محمد الباز

قال د.محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، إن البلد بعد النجاح في توقيع صفقة تطوير رأس الحكمة سيشهد نقلة يتم من خلالها التأسيس لشكل مستقبل مصر.

أضاف الباز، في بث مباشر لبرنامجه "البساط أحمدي"، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، "أنه في كل خطوة تخطوها مصر للأمام هناك مَن يحاول عرقلتها وتشويه أي منجز يتحقق، مثلما يحدث في مشروع رأس الحكمة".

ولفت إلى أن مشروع رأس الحكمة خطوة أولى وبداية لحل أزمة الدولار التي بدأت تتفاقم قبل حرب غزة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي تحدث عنها أثناء افتتاح مصانع بتروكيماويات أبورواش، وقال حينها للإعلاميين: "إحنا مقدمين على أزمة في الدولار، نحاول نسيطر عليها".

وشدد رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور" على أن الرئيس السيسي بشّر الإعلاميين وعددًا من النواب بعد احتفالية الشرطة في 24 يناير وقال إن "الدولة مُقدمة خلال الأيام المقبلة على مشروعات واستثمارات ستقضي على أزمة الدولار".

وكشف الباز عن أن صفقة تطوير رأس الحكمة تحدث عنها مسئول كبير في الدولة قِبل شهرين قائلًا: "نحن بصدد الإعلان عن مشروع تنموي كبير في رأس الحكمة، وواصلين مع الشريك الإماراتي للمرحلة الأخيرة في الاتفاق وسيكون بداية لنهاية أزمة الدولار، ونتمنى لمّا يتم الإعلان عن مشروع الحكمة الناس متطلعش تقول إنتوا بتبيعوا البلد".

الباز رأس الحكمة مستقبل مصر البساط احمدي السيسي

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