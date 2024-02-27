الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الباز: ما يحدث فى قطاع غزة ما هو إلا جزء من الجحيم

محمد الباز
محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن ما يحدث في قطاع غزة ما هو إلا جزء من الجحيم، مشيرًا إلى أن هناك قوى عربية تعمل من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني.

وأضاف "الباز"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مشاركة فرنسا تأتي من خلال دورها في مباحثات باريس، فالكل يعمل بـ"أضعف الإيمان" والمتمثل في إرسال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وأشار إلى أن مصر أعلنت منذ اللحظة الأولى عن أنه لا بد من الضغط على المجتمع الدولي من أجل إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المنكوب.

ونوه بأنه بعد ساعات قليلة من عملية طوفان الأقصى، كان هناك اجتماع في غرفة إدارة العمليات على مستوى القوات المسلحة، وحضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم رسم السيناريو الحالي بدقة.

وتابع، أن المعرفة المصرية بمخططات حكومة الاحتلال، ساهمت بقوة في التصدي لها، ومتابعة عملية دخول المساعدات، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع العملية بنفسه.

محمد الباز غزة قطاع غزة القاهرة الإخبارية جريدة الدستور طوفان الأقصى

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