الثلاثاء 27 فبراير 2024
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أبوشامة لـ"القاهرة الإخبارية": الأوضاع بغزة تنعكس بشكل كبير على الأحداث بلبنان

محمد مصطفى أبو شامة
محمد مصطفى أبو شامة

قال محمد مصطفى أبوشامة، الكاتب الصحفي، إن المناوشات التي تحدث الآن على الساحة اللبنانية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني كلها تدخل في إطار الاحتكاك المحسوب العواقب.

 

وأضاف أبوشامة، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه ما زالت هناك سيطرة وضغوط دولية تمارس على كلا الجانبين تدفع التفاعل في المنطقة إلى حيز الالتزام بمجريات الأمور وعدم التصعيد في المشهد، رغم أنه قابل للانفجار في أي لحظة.

 

 

ونوه بأن الوضع الحالي أشبه ببرميل بارود قابل للانفجار في أي وقت، كلا الطرفين يجري استعدادات تجهيزًا للعواقب التي قد تصل إليها مجريات الأحداث في المنطقة سواء في لبنان أو شمال إسرائيل.

 

وأشار إلى أن ما يجري في غزة ينعكس بشكل كبير على الأحداث بلبنان رغم إعلان إسرائيل المستمر عن أن الساحة في غزة لا ترتبط بما يحدث في لبنان أو ما يجري من مناوشات بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، مؤكدًا أن حكومة الاحتلال نفت ذلك تمامًا.

غزة أبو شامة إسرائيل حزب الله الإحتلال الإسرائيلي القاهرة الإخبارية مطروح للنقاش

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