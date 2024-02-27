المتحدث باسم الجيش الاحتلال: سنصل إلى السنوار حيًا أو ميتًا

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سنصل إلى السنوار حيًا أو ميتًا، زاعمة أن حماس تحتجز بعض الرهائن في رفح.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانييل هاغاري إن القوات الإسرائيلية تهدف إلى القبض على زعيم حماس يحيى السنوار "حيًا أو ميتًا".

نشر جيش الاحتلال مقطع فيديو يُزعم أنه يظهر يحيى السنوار مع عائلته في نفق غزة في 10 أكتوبر.

ويُزعم أن اللقطات، باللونين الأبيض والأسود، تصور السنوار وهو يرافقه عبر النفق إلى جانب امرأة وثلاثة أطفال، ويُزعم أن هذه الصور هي الأولى للسنوار منذ اندلاع الحرب في أكتوبر الماضي.

آخر تطورات الأوضاع في غزة

وقال مسئول في حركة حماس لرويترز إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن وقف القتال في غزة سابقة لأوانها، ولا تتطابق مع الوضع على الأرض. وبدا بايدن واثقًا من أنه سيتم الاتفاق على هدنة بحلول يوم الإثنين، ولكن بالإضافة إلى كلمات حماس، قال مسئول إسرائيلي كبير أيضًا إنه لا يفهم من أين يأتي تفاؤل بايدن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إن البلاد لا تزال "متفائلة ومتفائلة" بشأن آفاق التوصل إلى اتفاق.

قالت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان، يونيفيل، إنها تشهد "تحولًا مقلقًا" في تبادل إطلاق النار بين إسرائيل والقوات المناهضة لإسرائيل عبر الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة والذي يفصل بين شمال إسرائيل وجنوب لبنان. قالت إسرائيل صباح الثلاثاء إنها قصفت عدة أهداف داخل لبنان ردًا على إطلاق 35 صاروخًا على إحدى منشآتها العسكرية في شمال إسرائيل.

أصدرت وزارة الصحة في غزة أرقامًا محدثة للضحايا، وذكرت أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، استشهد 96 فلسطينيًا وأصيب 172 آخرون جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد القتلى داخل غزة منذ 7 أكتوبر جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى 29,878 شخصًا، بالإضافة إلى 70,215 جريحًا.

وفي إحاطته الأخيرة، قال الجيش الإسرائيلي إنه "عثر على منشأة لتصنيع الأسلحة وقاذفات صواريخ وأنظمة تستخدمها حماس في القتال مع الجيش الإسرائيلي" في الزيتون، ويواصل العمل في خان يونس، حيث قال إنه يعمل على تأمين المناطق المحاذية للتجمعات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة.

استشهد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات بالضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الثلاثاء. وقُتل ما لا يقل عن 400 فلسطيني في اشتباكات مع الجنود والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.