أستاذ علوم سياسية: الولايات المتحدة تسعى لفرض سيطرتها على البحر الأحمر لمساعدة إسرائيل

قال الدكتور عبدالحكيم القرالة، أستاذ العلوم السياسية، إن القوى الغربية والولايات المتحدة، أسست التحالف المسمى بـ"حارس الازدهار" في البحر الأحمر لحماية مصالحها فقط.

ونوه "القرالة"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، بأن ضغط الحوثيين في البحر الأحمر، شكل قوى سياسية مضادة ضاغطة من أجل تخفيف المعاناة للشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأضاف، أن إيران تستخدم أدواتها في المنطقة، للتصدي للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الحوثيين مطالبهم واضحة، وهي إنقاذ الشعب الفلسطيني والضغط على إسرائيل.

وأكد أن الولايات المتحدة تسعى بكل جهد من أجل فرض سيطرتها على البحر الأحمر، من أجل ممارسة الحرب الباردة ضد الصين، بالإضافة إلى مساعدة إسرائيل أيضًا.