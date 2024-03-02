السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الأرصاد: طقس اليوم دافئ نهارًا بارد ليلًا.. والصغرى١٤

الطقس في مصر
الطقس في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت انخفاضًا فى درجات الحرارة، ليسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر.

تتبدل الأحوال.. "الأرصاد" تعلن انخفاض الحرارة وعودة الطقس فى هذا التوقيت

 أمطار خفيفة 

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه متوقع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما متوقع نشاط الرياح على كل الأنحاء على فترات متقطعة.

ومتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

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الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس اليوم وغدًا في محافظات مصر

درجات الحرارة

ودرجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 25 14

العاصمة الإدارية 25 14

6 أكتوبر 25 13

بنهــــا 24 14

دمنهور 25 14

وادي النطرون 25 13

كفرالشيخ 24 13

المنصورة 24 14

الزقازيق 24 14

شبين الكوم 25 13

طنطا 25 13

دمياط 23 13

بورسعيد 23 15

الإسماعيلية 26 12

السويس 26 13

العريش 24 12

رفح 23 12

رأس سدر 25 13

نخل 25 04

كاترين 22 03

الطور 26 14

طابا 25 13

شرم الشيخ 28 17

الإسكندرية 21 12

العلمين الجديدة 21 12

مطروح 20 11

السلوم 21 10

سيوة 23 09

رأس غارب 29 15

الغردقة 29 16

سفاجا 28 16

مرسى علم 29 16

شلاتين 30 18

حلايب 27 18

أبورماد 30 17

رأس حدربة 27 17

الفيوم 25 12

بني سويف 25 12

المنيا 25 11

أسيوط 26 11

سوهاج 27 12

قنا 31 14

الأقصر 31 14

أسوان 32 15

الوادى الجديد 29 11

أبوسمبل 32 14

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