الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس اليوم وغدًا في محافظات مصر

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم الجمعة وغدًا السبت في كافة محافظات جمهورية مصر العربية.

يسود طقس حار نهارا على معظم الأنحاء بارد ليلا حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي على القاهرة 30 درجة، وتكون هذه الأجواء هي المؤثرة اليوم الجمعة وسرعان ما تتبدل الأحوال وتنخفض درجات الحرارة يوم السبت لتعود حول المعدلات الطبيعة.

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أخبار حالة الطقس اليوم الجمعة 1-3-2024.. درجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس اليوم في مصر

يسود طقس حار نهارا على معظم الأنحاء بارد ليلا حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 30 درجة.
وتنشط الرياح لتكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة الصحراء الغربية وشمال الصعيد كما تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية.

 حالة الطقس اليوم وغدًا في محافظات مصر
توقعات حالة الطقس اليوم وغدًا في محافظات مصر

 

توقعات حالة الطقس اليوم وغدًا في محافظات مصر

حالة الطقس غدًا

من المتوقع غدا أن تكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية تعمل على
رفع في درجات الحرارة ونشاط الرياح الذي يعمل على إثارة الرمال والأتربة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر.

قد تؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق، ومن المتوقع غدا أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ٣٠ درجة مئوية. 
 

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

حالة الطقس يوم الأحد المقبل من المتوقع أن تشهد تكون شبورة مائية (من الساعة 4 حتى 9 صباحًا تقريبًا)، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس يومي الاثنين والثلاثاء (4-5) مارس 2024

تشهد حالة الطقس يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين شبورة مائية (من الساعة 4 حتى 9 صباحًا تقريبًا)، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

تشهد محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة لتسود أجواء مائلة للحرارة، مع وجود فرص لسقوط الأمطار التي تكون خفيفة، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وسجلت محافظة الإسكندرية، ارتفاعًا في درجات الحرارة حيث تراوحت بين 27 درجة مئوية للعظمى و14 درجة مئوية للصغرى، مع رياح نشطة نسبيًا بلغت سرعتها 34 كم/الساعة.

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