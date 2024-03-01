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أخبار حالة الطقس اليوم الجمعة 1-3-2024.. درجات الحرارة فى محافظات مصر

الطقس في مصر
الطقس في مصر

توقع خبراء الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الجمعة ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء لتكون أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام، وتعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 1-3-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر. 

حالة الطقس اليوم في القاهرة

وتوقع الخبراء أن التيارات الجنوبية بدأت شق الطريق من السودان ورفعت الحرارة تدريجيًا واليوم الذروة بأجواء صيفية بامتياز في النهار تصل حرارتها إلى نحو 30~31 درجة على أغلب أنحاء البلاد تسمح بارتداء الملابس الصيفية بشكل طبيعي من الساعة 10 ص وحتى 5 م بحد أقصى في نفس اليوم.. عدا المناطق الساحلية تكون بين منتصف إلى اواخر العشرين

مع ارتفاع درجات الحرارة والتي تصل ذروتها يوم الجمعة المقبلة على أغلب أنحاء البلاد، لتكون حالة الطقس مائلة للحرارة طوال ساعات النهار، و سيكون الشعور بحالة الطقس حار جاف مع بداية نهار الجمعة حتى الفترات المسائية من اليوم نفسه على اغلب أنحاء الجمهورية 

كما توقع خبراء الأرصاد أن تنشط الرياح من حيث لآخر على أغلب المناطق مع بداية نهار الجمعة ويصحبها هبّات قوية إلى شديدة أحيانًا، حيث تتسارع التيارات الجنوبية منجذبة ناحية الشمال إلى منخفض جوي بجنوب أوروبا بالبحر المتوسط لتعمل على ارتفاع الحرارة في مصر، بالإضافة إلى نشاطها العشوائي.

وتبدأ درجات الحرارة في التراجع يومي السبت والأحد المُقبلين لتعود الحرارة على منتصف العشرين.

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حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

توقع خبراء الارصاد الجوية أن تسود حالة الطقس الدافئة طوال ساعات النهار على الإسكندرية، وتسجل درجة الحرارة في الاسكندرية اليوم الجمعة 27 درجة للعظمي، و13 درجة للصغرى.

درجات الحرارة في محافظات مصر

  • القاهرة والوجه البحري العظمى 29 والصغرى 16.
  • السواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 14.
  • جنوب سيناء العظمى 29 والصغرى 17.
  • شمال الصعيد العظمى 30 والصغرى 14.
  • جنوب الصعيد العظمى 32 والصغرى 17

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