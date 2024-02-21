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مصر

شم النسيم 2024| مظاهر الاحتفال بعيد الربيع وموعد الإجازة الرسمية

شم النسيم
شم النسيم

يتساءل المصريون لا سيما الموظفين في القطاع العام، عن موعد إجازة عيد شم النسيم 2024، وذلك كونها مدفوعة الأجر لا تُخصم من رصيد الإجازة السنوية، كما يبحث عن شم النسيم الأطفال والكبار وجميع الفئات كونه مناسبة للتنزه في الحدائق والحقول وفرصة للتنزه والتجمعات العائلية. 

موعد عيد شم النسيم 2024 

يأتي عيد شم النسيم هذا العام في يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024، وهي إجازة مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص وفق قرار مجلس الوزراء.

موعد شم النسيم 2024.. طقوس المصريين وحكم الاحتفال به وفقا لدار الإفتاء

موعد إجازة عيد شم النسيم 2024 للموظفين وحكم الاحتفال به

موعد إجازة عيد الربيع شم النسيم 2024

مظاهر الاحتفال بشم النسيم في مصر

ينتظر الكثيرون شم النسيم  بفارغ الصبر سواء كانوا أطفالًا أو كبارًا، ففي هذا اليوم ينعم الجميع بالبهجة والفرحة. يعتبر عيد شم النسيم موسم حصاد المحاصيل الزراعية وتفتح زهور الربيع، وتقوم العائلات بالتجمع والخروج إلى الحدائق العامة والمتنزهات لقضاء يوم مليء بالفرح والسعادة.

يحمل الناس معهم الأكلات التقليدية مثل "الفسيخ والرنجة، والبيض الملون" والمشروبات الغازية والعصائر للاستمتاع بيوم مشمس وجميل في الهواء الطلق، وسط تجمع الأهل والأصدقاء، حيث يستمتعون بركوب الدراجات في الحدائق والاستمتاع بالطبيعة الخلابة.

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024 

وفقًا لقانون العمل، ستكون إجازة شم النسيم 2024 مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص. وبالتالي، يبقى 9 إجازات رسمية، وسنستعرضها فيما يلي:

- إجازات شهر أبريل 2024:

  - إجازة عيد الفطر المبارك من الأربعاء 10 أبريل حتى الجمعة 12 أبريل.

  - إجازة عيد تحرير سيناء يوم الثلاثاء 25 أبريل 2024.

- إجازات شهر مايو 2024:

  - إجازة عيد العمال يوم الأربعاء 1 مايو 2024.

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إجازات شهر يونيو 2024:

  - إجازة عيد الأضحى المبارك من الاثنين 17 يونيو حتى الأربعاء 20 يونيو.

  - إجازة ثورة 30 يونيو يوم الأحد 30 يونيو 2024.

- إجازات شهر يوليو 2024:

  - إجازة عيد رأس السنة الهجرية يوم الاثنين 8 يوليو 2024.

  - إجازة المولد النبوي الشريف يوم الاثنين 16 يوليو 2024.

  - إجازة ثورة 23 يوليو 1952 يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024.

- إجازات شهر أكتوبر 2024:

  - إجازة انتصارات أكتوبر 1973 يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.

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