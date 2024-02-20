الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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موعد إجازة عيد الفطر 2024 فلكيا.. وموعد استطلاع هلال رمضان

اجازة عيد الفطر
اجازة عيد الفطر

موعد إجازة عيد الفطر 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تتصدر محركات البحث حاليا بالتزامن مع اقتراب استطلاع هلال شهر رمضان المبارك 2024/1445 حيث يحصل موظفي الدولة على إجازة رسمية طوال أيام العيد مدفوعة الأجر وفقا للقانون المصري.

موعد إجازة عيد الفطر 2024

حدد علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان موعد إجازة عيد الفطر 2024 يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024 ويستمر لمدة ثلاثة أيام حيث ينتهي العيد يوم الجمعة الموافق 12 أبريل المقبل وفقا لجميع حسابات علماء مركز أبحاث الشمس الفلكية.

ويحصل موظفو الهيكل الإداري للدولة على إجازة رسمية مدفوع الأجر أو بأجر كامل خلال أيام عيد الفطر والتي يحددها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وفقا لقانون العمل المصري الذي يضبط علاقة العمل بين الموظفين والمؤسسات التي يعملون بها.

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موعد استطلاع هلال شهر رمضان 1445

فيما أكدت الحسابات الفلكية التي أجراها علماء معهد البحوث الفلكية أن موعد استطلاع هلال شهر رمضان 1445 سيكون يوم الأحد 29 من شهر شعبان 1445 الموافق 10 مارس 2024 وأن أول أيام الشهر الكريم سيكون يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 فلكيا ويمكن تأكيد تاريخ غرة الشهر الكريم من خلال دار الإفتاء المصرية.

وحددت دار الإفتاء المصرية مواقع رصد هلال الشهور الهجرية في جميع محافظات الجمهورية فيما يلي ( حلوان، الفيوم، توشكى، مطروح، سوهاج، الإسماعيلية، أسوان) حيث يتم استطلاع الهلال من خلال لجنة شرعية تضم عضو من الأوقات وعضو من الأزهر وعضو من المساحة وعضو من المحافظة التي يتم منها الرؤية.

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أدعية استقبال شهر رمضان المبارك 1445

عادة ما يستقبل المسلمين شهر رمضان المبارك والأدعية رغبة في سعة الرزق والفرج والطمأنينة والغفران والرحمة وهى كما يلي:-

اللهم اجعلني من المتوكلين عليك.. واجعلني من الفائزين برحمتك وممن يتمتع بجنتك ومغفرتك.. اللهم اجعلني من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين.

اللهم حبب إلى كل الأعمال الصالحة التي ترضى بها عني.. وكره إلى السوق والعصيان وحرم على سخطك والنار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

اللهم اجعلني من الصائمين والقائمين في شهرك الكريم.. وهب لي كل ما أتمنى فيه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين.

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