الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

تتبدل الأحوال.. "الأرصاد" تعلن انخفاض الحرارة وعودة الطقس فى هذا التوقيت

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد خلال الساعات المُقبلة.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس حار نهارا على معظم الأنحاء، بارد ليلا، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 30 درجة.

وأكدت الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، والصحراء الغربية وشمال الصعيد، كما تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية.

تتبدل الأحوال

وأوضحت الهيئة أنَّ هذه الأجواء تكون هي المؤثرة اليوم الجُمعة، وسرعان ما تتبدل الأحوال وتنخفض درجات الحرارة يوم السبت لتعود حول المعدلات الطبيعة.

وحذرت الأرصاد المواطنين من عدم الانخداع في هذا الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة، واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الإصابة بالأمراض الناتجة عن التغيرات الجوية.

الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس اليوم وغدًا في محافظات مصر

"الأرصاد": اليوم ذروة الارتفاعات فى درجات الحرارة والقاهرة تسجل 30 درجة

انخفاض الحرارة اعتبارًا من السبت

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّه اعتبارًا من يوم السبت يسود انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

يأتي ذلك نتيجة تأثر البلاد بوجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا، وفقًا لمؤشرات الأرصاد الجوية.

تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية

كما توقع خبراء الأرصاد أن تكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة اليوم، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية تعمل على رفع فى درجات الحرارة، ونشاط الرياح الذى يعمل على إثارة الرمال والأتربة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية، واعتبارا من يوم السبت سيحدث انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وفقًا لآخر صور الأقمار الصناعية

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