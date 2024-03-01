"الأرصاد": اليوم ذروة الارتفاعات فى درجات الحرارة والقاهرة تسجل 30 درجة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد حاليًا ارتفاعات ملحوظة في قيم درجات الحرارة خلال فترات النهار، مشيرة إلى أن اليوم سنصل لذروة الارتفاعات.

اليوم أعلى درجة حرارة على مدار الأسبوع

وأضافت غانم في مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية: "اليوم أعلى درجة حرارة على مدار الأسبوع كله، ومن المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية خلال فترة النهار".

سبب ارتفاع درجات الحرارة

وأرجعت الارتفاع في درجات الحرارة إلى تأثرنا بكتل هوائية جنوبية قادمة من الصحراء الغربية، موضحة أن تلك الكتل مرتفعة في قيم درجات حرارتها، بالإضافة إلى تأثرنا بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يزيد من فترات سطوع أشعة الشمس وارتفاع قيم درجات الحرارة.

الطقس اليوم يشبه الأجواء الربيعية الحارة خلال فترة النهار

وأشارت إلى أن أجواء اليوم تشبه الأجواء الربيعية الحارة خلال فترة النهار، على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال وجنوب الصعيد، وبعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية، مائلة للحرارة على السواحل الشمالية الغربية وبعض مناطق جنوب سيناء.

وأكدت أنه مع غياب أشعة الشمس تنخفض قيم درجات الحرارة، لكن درجة الحرارة الصغرى أثناء الليل بدأت ترتفع وتكون 17 درجة مئوية.