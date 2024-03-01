يتساءل الكثير من المواطنين عن قائمة إجازات شهر رمضان 2024 وموعد انتهاء الشهر الكريم، وذلك بسبب إقتراب شهر رمضان المقرر 11 من مارس 2024.

يبحث المواطنين عبر محركات الإنترنت عن إجازات شهر رمضان 2024، وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك، لاستغلال تلك الأيام المباركة في التعبد والتقرب إلى الله من خلال الصلاة والصيام، ويعرض "الدستور" في تقريره الخدمي تفاصيل إجازات شهر رمضان 2024، وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك، وإليكم التفاصيل في السطور التالية:

شهر رمضان يوافق كم ميلادي 2024

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن موعد رمضان 2024 من خلال استطلاع هلال شهر رمضان لعام 1445 هجريا، والذي من المقرر له أن يكون مغرب يوم التاسع والعشرون من شهر شعبان الهجري الجاري، والذي يوافق يوم الأحد 10 من مارس 2024م.

متى ينتهي رمضان 2024

ينتهي شهر رمضان 2024، في الثلاثاء 9 أبريل، ليصبح الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك، الذي ينتظره المسلمون للاحتفال به حول العالم، في طقوس وشعائر دينية، وإسلامية متميزة.



إجازات شهر رمضان 1445

يوجد الكثير من الإجازات الأسبوعية خلال شهر رمضان الكريم والتي يصل عددها إلى 8 أيام، وتأتي كالآتي:

- الجمعة 15 مارس.

- السبت 16 مارس.

- الجمعة 22 مارس.

- السبت 23 أبريل

- الجمعة 29 مارس.

- السبت 30 مارس.

- الجمعة 5 أبريل.

- السبت 6 أبريل.



موعد عيد الفطر 2024

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2024 سيكون في 10 أبريل المقبل 2024، وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، وإليكم رسائل تهنئة لإرسالها للأقارب والاصدقاء: