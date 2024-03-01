قائمة إجازات شهر رمضان 2024 وموعد انتهاء الشهر الكريم
يتساءل الكثير من المواطنين عن قائمة إجازات شهر رمضان 2024 وموعد انتهاء الشهر الكريم، وذلك بسبب إقتراب شهر رمضان المقرر 11 من مارس 2024.
يبحث المواطنين عبر محركات الإنترنت عن إجازات شهر رمضان 2024، وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك، لاستغلال تلك الأيام المباركة في التعبد والتقرب إلى الله من خلال الصلاة والصيام، ويعرض "الدستور" في تقريره الخدمي تفاصيل إجازات شهر رمضان 2024، وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك، وإليكم التفاصيل في السطور التالية:
شهر رمضان يوافق كم ميلادي 2024
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن موعد رمضان 2024 من خلال استطلاع هلال شهر رمضان لعام 1445 هجريا، والذي من المقرر له أن يكون مغرب يوم التاسع والعشرون من شهر شعبان الهجري الجاري، والذي يوافق يوم الأحد 10 من مارس 2024م.
متى ينتهي رمضان 2024
ينتهي شهر رمضان 2024، في الثلاثاء 9 أبريل، ليصبح الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك، الذي ينتظره المسلمون للاحتفال به حول العالم، في طقوس وشعائر دينية، وإسلامية متميزة.
إجازات شهر رمضان 1445
يوجد الكثير من الإجازات الأسبوعية خلال شهر رمضان الكريم والتي يصل عددها إلى 8 أيام، وتأتي كالآتي:
- الجمعة 15 مارس.
- السبت 16 مارس.
- الجمعة 22 مارس.
- السبت 23 أبريل
- الجمعة 29 مارس.
- السبت 30 مارس.
- الجمعة 5 أبريل.
- السبت 6 أبريل.
موعد عيد الفطر 2024
موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2024 سيكون في 10 أبريل المقبل 2024، وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، وإليكم رسائل تهنئة لإرسالها للأقارب والاصدقاء:
- أجمل التهاني والتبريكات، أقدمها لكم بمناسبة عيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بخير، وتتمتعون بوافر الصحة والعافية.
- كل عام وأنتم بخير، بمناسبة عيد الفطر، متمنيًا لكم دوام الصحة والتوفيق للجميع، وياربي يحفظنا ويحفظكم، من كل شر ويديم الأمن والأمان.
- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أتقدم لكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات، راجيًا من الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير.
- عيد فطر مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ورزقنا وإياكم حج البيت الكريم، ويديم علينا نعمه ظاهرةً وباطنة، وجمعنا وإياكم ومن تحبون مع النبي محمد صلى الله عليه جنات ونهر.