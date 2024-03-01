الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. القائمة الكاملة لمسلسل وبقينا اتنين

وبقينا اتنين
وبقينا اتنين

تصدر مسلسل وبقينا اتنين تريند البحث خلال الساعات الماضية، وذلك عقب طرح البوستر الرسمي للمسلسل المقرر عرضة في شهر رمضان المقبل.

انتهى الفنان شريف منير وأبطال المسلسل الدرامي الجديد “وبقينا اتنين” من تصوير العمل بالكامل، حيث احتفل أبطاله بانتهاء التصوير في اللوكيشن الخاص بالعمل. 

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شريف منير ورانيا يوسف يتصدران البوستر الرسمى لمسلسل "وبقينا اتنين"

أبطال مسلسل «وبقينا اتنين»

مسلسل “وبقينا اتنين” المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، مكون من 20 حلقة، ويشارك في بطولته شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبدالعزيز، مروة عبدالمنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، بالإضافة للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبوذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

موعد عرض مسلسل «وبقينا اتنين»

ويعرض المسلسل في النصف الثاني من شهر رمضان، عبر شاشة قناة “cbc” و“cbc دراما” بالإضافة لمنصة watch it. 

قصة مسلسل «وبقينا اتنين»

وتدور أحداث مسلسل «وبقينا اتنين» في إطار اجتماعي لايت ممزوج بالكوميديا، حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، في ظل وجود أبناء في مرحلة الشباب، وانعكاس الأمر نفسيا على كافة أطراف الأسرة، وتحكي الأحداث علاقة زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف منير ورانيا يوسف، يدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث حيث يستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه في ظل علاقتهما بإبنتهما.

موعد أول يوم رمضان 

ويحل موعد أول يوم رمضان 2024 وفقًا للحسابات الفلكية، يوم الإثنين، 11 مارس 2024، ولكن يبدأ صيام شهر رمضان فعليًا بعد استطلاع دار الإفتاء هلال شهر رمضان بعد غروب شمس آخر أيام شهر شعبان، والموافق يوم الأحد 10 مارس 2024، فإذا ثبت رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو أول يوم رمضان.

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