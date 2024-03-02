أخبار فاتتك|الاحتلال يضع شرطًا للعودة للمفاوضات.. ووظائف خالية في 4 جهات حكومية

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

كولر قبل نهائى الكأس: أريد الفوز على الزمالك ولكن سأواجه فريقًا كبيرًا

تحدث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة المارد الأحمر المقبلة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر.

وقال كولر في تصريحات لقناة "الأهلي": "مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر؟ لم أنته بعد من مباراة اليوم، سأقوم بمشاهدتها وتحليلها جيدًا وأتحدث عن تفاصيلها مع الفريق بعد ذلك سأغلق تلك الصفحة وأبدأ التحضير لمواجهة الزمالك".

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إسرائيل تخبر مصر وقطر بـ"شرط" العودة للمفاوضات

قال موقع "والا" الإسرائيلي، إن إسرائيل أخبرت مصر وقطر، أنها لن تعقد جولة أخرى من المحادثات بشأن صفقة إطلاق سراح المختطفين، حتى تقدم حماس قائمة المختطفين الذين ما زالوا على قيد الحياة.



وقال مسؤولون إسرائيليون كبار إنه بعد ثلاثة أيام من المحادثات في قطر، عاد الوفد الإسرائيلي إلى إسرائيل الليلة الماضية دون إجابات.

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الإعلان عن وظائف فى 4 جهات حكومية.. وهذا آخر موعد للتقديم

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، توافر عدد من الوظائف الخالية في 4 جهات حكومية تتضمن التربية والتعليم، والأوقاف، والشهر العقاري والتوثيق، ووزارة النقل، إذ بدأ التقديم لهذه الوظائف أمس الجمعة الموافق 1 مارس ويستمر حتى منتصف الشهر الجاري، موضحةً تفاصيل وكيفية التقديم.

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عاجل.. فريق الأمم المتحدة يزور ضحايا "مجزرة الرشيد" ويكشف تعرضهم لإطلاق النار

كشف تقرير للأمم المتحدة وروايات شهود عيان وأطباء ومسؤولون أن عددا كبيرا من جرحى "مجزرة شارع الرشيد" كانت إصاباتهم ناتجة عن أعيرة نارية أطلقتها القوات الإسرائيلية نحوهم.

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أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 2-3-2024

تتصاعد حدة البحث عن أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 2-3-2024 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك ورغبة ربات البيوت في تخزين كافة السلع الغذائية الأساسية والتي تكفي أفراد الأسرة من بينها البروتين الداجني والحيواني.

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