إسرائيل تخبر مصر وقطر بـ"شرط" العودة للمفاوضات

قال موقع "والا" الإسرائيلي، إن إسرائيل أخبرت مصر وقطر، أنها لن تعقد جولة أخرى من المحادثات بشأن صفقة إطلاق سراح المختطفين، حتى تقدم حماس قائمة المختطفين الذين ما زالوا على قيد الحياة.



وقال مسؤولون إسرائيليون كبار إنه بعد ثلاثة أيام من المحادثات في قطر، عاد الوفد الإسرائيلي إلى إسرائيل الليلة الماضية دون إجابات.



وبحسب مسؤول إسرائيلي: "وعد الوسطاء بأن تقدم حماس أرقاما لكن ذلك لم يحدث."



كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن وفدا إسرائيليا زار القاهرة هذا الأسبوع لمناقشة تفاصيل صفقة رهائن محتملة مع مسؤولين مصريين.

