أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 2-3-2024

تتصاعد حدة البحث عن أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 2-3-2024 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك ورغبة ربات البيوت في تخزين كافة السلع الغذائية الأساسية والتي تكفي أفراد الأسرة من بينها البروتين الداجني والحيواني.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 2-3-2024

استقرار في أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 2-3-2024 وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك مع تقرب انخفاض أسعار الدواجن بسبب السيولة الدولارية ومن ثم الأعلاف الداجنة للمزارع وصغار المربين مما يتسبب في زيادة حجم المعروض في الأسواق المصرية حيث جاءت الأسعار كما يلي:-

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 91 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 105 جنيه للمستهلكين بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 95 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 103 جنيه للمستهلكين بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 79 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 90 جنيه للمستهلكين بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 100 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 120 جنيه للمستهلكين بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 2-3-2024

سجل سعر الكتكوت البلدي عمر يوم نحو 9.50 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الهجين عمر يوم نحو 11 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الجيل الثاني نحو 12.50 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الروزي البيور نحو 13.50 جنيه.

سجل سعر الكتكوت أبيض شركات نحو 39 جنيه.

سجل سعر الكتكوت أبيض قطعان نحو 26.25 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الساسو نحو 143 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الساسو البيور نحو 154 جنيه.



أسعار البط اليوم السبت 2-3-2024

سجل سعر البط المولارد نحو 38.50 جنيه.

سجل سعر البط المسكوفي نحو 39.25 جنيه.

سجل سعر البط التسمين نحو 25.00 جنيه.

سجل سعر البط الفرنساوي نحو 25.52 جنيه.

سجل سعر البط الشريفان نحو 39.00 جنيه.

سجل سعر البط ألماني نحو 25.00 جنيه.

سجل سعر البط الفرنساوي نحو 16.00 جنيه.

سجل سعر البط البكيني نحو 16.50 جنيه.

بورصة الدواجن اليوم السبت 2-3-2024

استقرار في أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 2-3-2024 وذلك في جلسة الافتتاح مع توقع انخفاض في أسعار الطيور بمختلف أنواعها بسبب توافر الأعلاف عقب توقيع صفقة رأس الحكمة والسيولة الدولارية المتوافرة في البنك المركزي المصري.

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