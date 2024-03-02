السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الإعلان عن وظائف فى 4 جهات حكومية.. وهذا آخر موعد للتقديم

فرص عمل
فرص عمل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، توافر عدد من الوظائف الخالية في 4 جهات حكومية تتضمن التربية والتعليم، والأوقاف، والشهر العقاري والتوثيق، ووزارة النقل، إذ بدأ التقديم لهذه الوظائف أمس الجمعة الموافق 1 مارس ويستمر حتى منتصف الشهر الجاري، موضحةً تفاصيل وكيفية التقديم.

وظائف الأوقاف 2024

وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن وظائف الأوقاف بالتفصيل، إذ تتضمن توافر 1000 وظيفة إمام وخطيب ومدرس في موازنة وزارة الأوقاف 2024، والمديريات التابعة لها في جميع المحافظات.

ويجرى التقدم لتلك الوظائف من خلال رابط تقديم وظائف الأوقاف 2024 من من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

وظائف وزارة العدل 2024

وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تفاصيل آخر أخبار مسابقة الشهر العقاري اليوم، إذ تتوافر نحو 300 وظيفة في مصلحة الشهر العقاري التوثيق التابعة لوزارة العدل، حيث يتم التقديم في وظائف الشهر العقاري 2024 عبر بوابة الوظائف الحكومية.

وتضمنت وظائف وزارة العدل 2024 في مصلحة الشهر العقاري، 250 وظيفة باحث قانون ثالث، بالإضافة إلى 50 مهندسًا في تخصصات الكهرباء، والمساحة، والمدني، والاتصالات، والالكترونيات، والحاسبات.

وظائف وزارة النقل 2024

وفيما يخص وظائف وزارة النقل 2024، فإنّ الهيئة العامة للنقل النهري كشفت وجود 28 وظيفة خالية، منهم 24 وظيفة مهندس بناء سفن، بالإضافة إلى 4 وظائف أخصائي حاسب آلي،  ويتم التقديم على وظائف وزارة النقل 2024 من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

أخر فرصة للتقديم في وظائف الحكومة

وبحسب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فإنّ التقديم يبدأ اليوم الجمعة 1 مارس 2024، ويستمر حتى يوم السبت 16 من نفس الشهر، بعدها يتم غلق باب التقديم في كافة الوظائف بالجهات الحكومية الأربعة. 

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