السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كولر قبل نهائى الكأس: أريد الفوز على الزمالك ولكن سأواجه فريقًا كبيرًا

مارسيل كولر
مارسيل كولر

تحدث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة المارد الأحمر المقبلة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر.

وقال كولر في تصريحات لقناة "الأهلي": "مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر؟ لم أنته بعد من مباراة اليوم، سأقوم بمشاهدتها وتحليلها جيدًا وأتحدث عن تفاصيلها مع الفريق بعد ذلك سأغلق تلك الصفحة وأبدأ التحضير لمواجهة الزمالك".

وأضاف: "أشاهد مباريات لهم وأفكر في الاستراتيجية وطريقة اللعب المناسبة التي سأخوض بها المباراة أمامهم".

وتابع: "بالتأكيد أريد الفوز على الزمالك لكن هذه مباراة كأس ومثل هذه المباريات تكون بها مفاجآت وصعوبة كبيرة جدًا".

وأتم السويسري تصريحاته قائلًا: "أرغب في حصد اللقب لكني أعلم أنني سأواجه فريقًا كبيرًا ولديهم نفس الدوافع ويريدون الفوز بالمباراة".

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