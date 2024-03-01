مروان عطية لجمهور الأهلي: "هدفنا نسعدكم ونُتوج بكأس مصر"

أبدى مروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على يانج أفريكانز التنزاني في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز على يانج أفريكانز بهدف سجله حسين الشحات في الدقيقة 47 من عمر المباراة.

وقال مروان عطية في تصريحات له: " كنت أحلم دائمًا أن أكون أساسيًا في تشكيل الأهلي ويكون لي دور مع الفريق وأن أحظى بإعجاب الجماهير وهذا ما تحقق".

وأضاف " أمامنا مباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك، هو فريق كبير ونحن نحترمه وله كامل تقديره في الملعب، وبمشيئة الله سنقدم مباراة كبيرة نليق باسم الناديين".

وأردف "جميع اللاعبين أخوة، اللاعب الذي لا يشارك يساند الأساسي والعكس، كلنا مصلحتنا واحدة، أنفذ تعليمات كولر وأؤدي المطلوب مني في الملعب".

وأتم " ننتظر دعم الجمهور.. وإن شاء الله سنقدم مباراة تليق بالنادي الأهلي وجماهيره ونسعدهم بحصد اللقب".

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