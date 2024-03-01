الأهلى يهزم يانج أفريكانز بهدف "الشحات" ويتمسك بصدارة المجموعة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، فوزًا ثمينًا على يانج أفريكانز التنزاني بهدف دون رد في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل حسين الشحات هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 47 من عمر المباراة.

ارتفع رصيد الأهلي عند 12 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة وتوقف رصيد يانج أفريكانز عند 8 نقاط في المركز الثاني.

أحداث الشوط الأول

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بالتعادل السلبي.

فريق يانج أفريكانز سيطر على زمام الأمور على عكس المتوقع، لكن بدون أي خطورة على المرمى.

وسجل بيرسي تاو هدفًا في الدقيقة 17 بعد تمريرة عرضية من علي معلول، لكن تم إلغاء الهدف لوجود تسلل على الدولي التونسي.

جنادو أهدر فرصة التقدم لصالح ياج أفريكانز في الدقيقة 21 بعد عرضية رائعة من لوماليسا لكنه سدد الكرة بقدمه اليسرى على يمين الحارس مصطفى شوبير بجوار القائم.

في الدقيقة 24 تلقى موديست تمريرة من مروان عطية وسددها بقدمه اليسرى ضعيفة في يد الحارس.

محمد عبدالمنعم كاد أن يسجل هدفًا مشابهًا لهدفه في نهائي النسخة الماضية بعد ركنية نفذها معلول بشكل رائع وسددها عبدالمنعم رأسية في الشباك الجانبية.

في الدقيقة 33 بطاقة صفراء على رامي ربيعة لاعب الأهلي بعد تدخل على لاعب يانج أفريكانز.

مصطفى شوبير أنقذ فرصة خطيرة في الدقيقة 42 بعد انطلاقة رائعة من باكوم زوزوا الذي راوغ أكثر من لاعب لينفرد بحارس الأهلي الذي حرمه من التسجيل.

علي معلول سدد ركلة حرة مباشرة فوق العارضة في الدقيقة الأولى من الوقت بدلًا من الضائع.

أحداث الشوط الثاني

الأهلي بدأ الشوط الثاني بقوة، وتمكن من تسجيل هدف التقدم في شباك يانج أفريكانز.

جاء الهدف في الدقيقة 47 عن طريق حسين الشحات بعد انطلاقة من علي معلول من الجهة اليسرى قبل أن يمرر الكرة إلى الشحات القادم من الخلف والذي سدد الكرة أرضية قوية في المرمى.

في الدقيقة 50 تصدى شوبير لفرصة خطيرة بعد عرضية من زوزوا سددها إبراهيم حمد رأسية، لكن حارس الأهلي تصدى لها ببراعة.

في الدقيقة 53 تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء لصالح يانج أفريكانز عن طريق كينيدي مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 56 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق عمرو السولية تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

موديست كاد أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 60 بعد عرضية رائعة من مروان عطية ورأسية من الفرنسي، لكن الحارس أبعدها إلى ركنية.

كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق علي معلول على رأس موديست الذي سدد كرة مرت بجوار المرمى.

كوكا تعرض لتدخل عنيف في الظهر من زوزوا لاعب يانج أفريكانز ولم يتمكن من استكمال المباراة.

في الدقيقة 75 أجرى كولر 3 تغييرات بنزول إمام عاشور وطاهر محمد طاهر ووسام أبوعلي بدلًا من كوكا وحسين الشحات وموديست.

في الدقيقة 79 ضاعت فرصة على الأهلي بعد تمريرة من معلول إلى وسام أبوعلي، لكنها مرت من أمامه وهو مواجه للمرمى.

في الدقيقة 80 تصويبة قوية من يسار منطقة الجزاء لصالح يانج أفريكانز عن طريق عزيز كي، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

الأهلي أجرى تغييرين بنزول أفشة ورضا سليم بدلًا من عمرو السولية وبيرسي تاو.