دوري أبطال أفريقيا.. الشحات يمنح الأهلي التقدم على ميدياما الغاني

منح حسين الشحات، التقدم لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام ميدياما الغاني في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

جاء الهدف في الدقيقة 48 بعد تمريرة طولية من عمرو السولية إلى أنتوني موديست الذي استلم الكرة ومررها إلى الشحات الذي سدد الكرة بقدمه اليسرى لترتطم في يد الحارس وتسكن الشباك.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وميدياما الغاني في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بالتعادل السلبي.

فريق ميدياما استهل المباراة بقوة من أجل تسجيل هدف مبكر في شباك الأهلي.

وأهدر الفريق الغاني أول فرصة في الدقيقة 11 بعد تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء عن طريق بيرناردينيو الذي سدد كرة تصدى لها حارس المرمى مصطفى شوبير بنجاح.

وأضاع حسين الشحات فرصة خطيرة في الدقيقة 12 بعد تسديدة مرت بعيدة عن القائم الأيسر.

في الدقيقة 16 اختراق رائع من دانيال لوموتي من يسار منطقة الجزاء ليراوغ محمد هاني ويسدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن.

مطالبات بركلة جزاء لصالح فريق ميدياما بعد تدخل من علي معلول لكن حكم المباراة باستئناف اللعب.

تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح ميدياما عن طريق فاتاو من ركلة حرة تصدى لها شوبير ببراعة.

في الدقيقة 33، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح ميدياما من الطرف الأيسر على رأس مامودو كامارادن الذي سدد كرة رأسية لكنها بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 37، هدف مؤكد ضائع بعد كرة مقوسة إلى داخل منطقة الجزاء لصالح ميدياما من ركلة حرة من الطرف الأيسر على رأس لوموتي الذي سدد رأسية مرت بجوار القائم الأيسر.

تمريرة من إمام عاشور إلى موديست الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي لكنها مرت بعيدة عن المرمى.



