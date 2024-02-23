الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول من مباراة الأهلى وميدياما الغانى

الأهلي وميدياما الغاني
الأهلي وميدياما الغاني

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وميدياما الغاني في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بالتعادل السلبي.

فريق ميدياما استهل المباراة بقوة من أجل تسجيل هدف مبكر في شباك الأهلي.

وأهدر الفريق الغاني أول فرصة في الدقيقة 11 بعد تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء عن طريق بيرناردينيو الذي سدد كرة تصدى لها حارس المرمى مصطفى شوبير بنجاح.

وأضاع حسين الشحات فرصة خطيرة في الدقيقة 12 بعد تسديدة مرت بعيدة عن القائم الأيسر.

في الدقيقة 16 اختراق رائع من دانيال لوموتي من يسار منطقة الجزاء ليراوغ محمد هاني ويسدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن.

مطالبات بركلة جزاء لصالح فريق ميدياما بعد تدخل من علي معلول لكن حكم المباراة باستئناف اللعب.

تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح ميدياما عن طريق فاتاو من ركلة حرة تصدى لها شوبير ببراعة.

في الدقيقة 33، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح ميدياما من الطرف الأيسر على رأس مامودو كامارادن الذي سدد كرة رأسية لكنها بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 37، هدف مؤكد ضائع بعد كرة مقوسة إلى داخل منطقة الجزاء لصالح ميدياما من ركلة حرة من الطرف الأيسر على رأس لوموتي الذي سدد رأسية مرت بجوار القائم الأيسر.

تمريرة من إمام عاشور إلى موديست الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

ويخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني. 

خط الوسط: عمرو السولية، كريم وليد "نيدفيد"، إمام عاشور.

خط الهجوم: بيرسي تاو، أنتوني موديست، حسين الشحات.

اقرأ أيضا.. 30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة ميدياما والأهلي في دوري الأبطال

 

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