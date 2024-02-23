30 دقيقة.. التعادل السلبى يسيطر على مباراة ميدياما والأهلى فى دورى الأبطال

مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي وميدياما الغاني في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وما زال التعادل السلبي مسيطرًا.

فريق ميدياما استهل المباراة بقوة من أجل تسجيل هدف مبكر في شباك الأهلي.

وأهدر الفريق الغاني أول فرصة في الدقيقة 11 بعد تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء عن طريق بيرناردينيو الذي سدد كرة تصدى لها حارس المرمى مصطفى شوبير بنجاح.

وأضاع حسين الشحات فرصة خطيرة في الدقيقة 12 بعد تسديدة مرت بعيدة عن القائم الأيسر.

في الدقيقة 16 اختراق رائع من دانيال لوموتي من يسار منطقة الجزاء ليراوغ محمد هاني ويسدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن.

مطالبات بركلة جزاء لصالح فريق ميدياما بعد تدخل من علي معلول لكن حكم المباراة قام باستئناف اللعب.

تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح ميدياما عن طريق فاتاو من ركلة حرة تصدى لها شوبير ببراعة.

ويخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، كريم وليد "نيدفيد"، إمام عاشور.

خط الهجوم: بيرسي تاو، أنتوني موديست، حسين الشحات.

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