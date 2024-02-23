الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

برنامج غذائى للاعبى الأهلى قبل مواجهة ميدياما الغانى

مران الأهلي
مران الأهلي

قال إيهاب علي، استشاري التغذية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه وضع برنامجا غذائيا خاصا للاعبي الفريق خلال رحلة غانا؛ لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة العالية، خاصة أن المباراة سوف تقام في الرابعة عصرا بتوقيت غانا، السادسة بتوقيت القاهرة.

وقال علي، إن البرنامج الغذائي يتضمن إعطاء اللاعبين الأملاح والمعادن التي تعوّض ما يفقده اللاعبون خلال التدريبات، بالإضافة إلى منحهم بعض الفيتامينات التي تعمل علي زيادة المناعة وقدرة التحمل مما يساعد على الأداء بشكل أفضل.

وأضاف استشاري التغذية أن هناك متابعة مستمرة لجميع اللاعبين بصفة يومية، خاصة فيما يتعلق بتناول الأغذية التي تساعد على تحمل الرطوبة، خاصة تلك المضادة للأكسدة التي تعمل على زيادة الأكسجين لخلايا المخ والعضلات، مما يساهم بشكل كبير على مواجهة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة العالية. 

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا

ويلتقي الأهلي مع فريق ميدياما الغاني، في السادسة مساء، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي، صدارة المجموعة الرابعة لدوري الأبطال، برصيد 6 نقاط، جمعها من انتصار وحيد وثلاثة تعادلات.

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