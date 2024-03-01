دورى أبطال إفريقيا.. الأهلى يتقدم على يانج أفريكانز بهدف الشحات

بدأ الأهلي الشوط الثاني بقوة وتمكن من تسجيل هدف التقدم في شباك يانج أفريكانز.

جاء الهدف في الدقيقة 47 عن طريق حسين الشحات بعد انطلاقة من علي معلول من الجهة اليسرى قبل أن يمرر الكرة إلى الشحات القادم من الخلف والذي سدد الكرة أرضية قوية في المرمى.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بالتعادل السلبي.

فريق يانج أفريكانز سيطر على زمام الأمور على عكس المتوقع لكن بدون أي خطورة على المرمى.

وسجل بيرسي تاو هدفًا في الدقيقة 17 بعد تمريرة عرضية من علي معلول، لكن تم إلغاء الهدف لوجود تسلل على الدولي التونسي.

جنادو أهدر فرصة التقدم لصالح يانج أفريكانز في الدقيقة 21 بعد عرضية رائعة من لوماليسا لكنه سدد الكرة بقدمه اليسرى على يمين الحارس مصطفى شوبير بجوار القائم.

في الدقيقة 24 تلقى موديست تمريرة من مروان عطية وسددها بقدمه اليسرى ضعيفة في يد الحارس.

محمد عبدالمنعم كاد أن يسجل هدفًا مشابهًا لهدفه في نهائي النسخة الماضية بعد ركنية نفذها معلول بشكل رائع وسددها عبدالمنعم رأسية في الشباك الجانبية.

في الدقيقة 33 بطاقة صفراء على رامي ربيعة لاعب الأهلي بعد تدخل على لاعب يانج أفريكانز.

مصطفى شوبير أنقذ فرصة خطيرة في الدقيقة 42 بعد انطلاقة رائعة من باكوم زوزوا الذي راوغ أكثر من لاعب لينفرد بحارس الأهلي الذي حرمه من التسجيل.

علي معلول سدد ركلة حرة مباشرة فوق العارضة في الدقيقة الأولى من الوقت بدلًا من الضائع.