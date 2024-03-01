موديست يقود هجوم الأهلى ضد يانج أفريكانز بدورى أبطال إفريقيا

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه يانج أفريكانز التنزاني، والتي ستجمع الفريقين ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي، نظيره يانج أفريكانز، في السادسة من مساء اليوم، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة السادسة من المجموعة الرابعة لدوري الأبطال.

ويقود الفرنسي أنتوني موديست، هجوم الأهلي في مباراة اليوم، إلى جانب كل من الجنوب إفريقي بيرسي تاو وحسين الشحات.

جاء تشكيل الأهلي لمباراة يانج أفريكانز على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول

خط الوسط: عمرو السولية ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: حسين الشحات، أنتوني موديست، وبيرسي تاو

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: رضا سليم وحمزة علاء ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وكريم فؤاد وطاهر محمد ومحمد هاني وكريم الدبيس ووسام أبو علي.

ويخوض الفريقان، مباراة الليلة، بأريحية كبيرة، بعد أن ضمنا مكانهما في الدور ربع النهائي، إلا أن الأهلي ويانج أفريكانز يسعيان للفوز من أجل احتلال صدارة المجموعة.

ويحتل الأهلي، صدارة المجموعة الرابعة، برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة، عن يانج أفريكانز، صاحب المركز الثاني.