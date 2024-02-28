الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تقارير: أزمة تهدد مشاركة ميسي مع الأرجنتين في أولمبياد باريس

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن ليونيل ميسي، نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي، قد يرفض عرضا للانضمام إلى منتخب الأرجنتين، الذي سيشارك في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية 2024 بباريس، والتي ستقام الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أن النجم الأرجنتيني المخضرم ضغوطًا من شركة آبل ورابطة الدوري الأمريكي (MLS) للبقاء مع ناديه.

وسيخوض ميسي، مع منتخب راقصي التانجو منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024 التي تستضيفها الولايات المتحدة، خلال الفترة ما بين 20 يونيو إلى 14 يوليو.

وفي حال وصول الأرجنتين للنهائي، فسيكون ميسي، مطالبا بعدها بالانضمام مجددا لانتر ميامي، الذي سيشارك في منافسات كأس الرابطة، التي ستنطلق يوم 26 يوليو، أي بعد يومين من انطلاق منافسات كرة القدم بدورة باريس.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه على الرغم من أن منافسات كرة القدم بدورة باريس أقصر بكثير، حيث سينتهي في 10 أغسطس، في حين أن كأس الدوري سيستمر حتى 25 أغسطس، إلا أنه من الناحية النظرية، يمكن لميسي اللعب في الألعاب الأولمبية قبل العودة إلى الأدوار الإقصائية في كأس الدوري.

وأضافت الصحيفة، أن هذا الخيار يبدو غير مرجحا، مشيرة إلى رغبات شركة Apple، التي تبث بطولة كأس الدوري على الباقات الخاصة بها، في بقاء النجم الأرجنتيني، زاعمة أن الشركة لديها اتفاقية لتقاسم الأرباح مع ميسي فيما يتعلق بالإيرادات من المشتركين الجدد في الخدمة.

وأوضحت "ميرور" أن غياب ميسي عن مباريات إنتر ميامي هذا الصيف سيؤثر على نمو الإيرادات المحتملة خلال كأس الدوري. 

وكان منتخب الأرجنتين قد تأهل إلى أولمبياد باريس 2024، بعد الفوز على البرازيل، بهدف دون رد، في نهائي بطولة كوبا أمريكا تحت 23 عامًا.
  

ليونيل ميسى إنتر ميامي الأمريكي منتخب الارجنتين دورة الألعاب الأوليمبية 2024 رابطة الدوري الأمريكي

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