صافرة سلفادورية تدير قمة الهلال والاتحاد فى الدورى السعودى

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن هوية طاقم التحكيم الذي سيتولى إدارة مباراة الهلال والاتحاد، والتي ستقام مساء اليوم، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وسيستضيف الهلال ضيفه اتحاد جدة، في السابعة مساء، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (المملكة أرينا) بالرياض، في إطار الجولة الثانية والعشرين لمسابقة دوري روشن.

وحسبما ذكر الاتحاد السعودي في بيان رسمي، فإن الحكم السلفادوري إيفان بارتون، سيدير مباراة الهلال والاتحاد، بمعاونة كل من مواطنه ديفيد موران، وهنري بوبيرو (نيكاراجوا) (حكمين مساعدين)، إلى جانب عبدالله الحربي.

كما أسندت اللجنة مهمة إدارة تقنية الفيديو إلى الأمريكي كريس بينسو، بمعاونة مواطنه ألين شابمان.

ومن جانبها، أسندت لجنة الحكام، مهمة إدارة الأخدود وضيفه الرياض، لطاقم سويسري بقيادة الحكم الدولي يورس شنايدر، بينما سيدير مواجهة أبها والطائي، طاقم سعودي، بقيادة الحكم عبدالصمد بكري.

ويحتل الهلال، صدارة ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن)، برصيد 59 نقطة، بينما يحتل النصر، المركز الثاني برصيد 53 نقطة.