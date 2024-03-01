الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مواجهة الزمالك وربع نهائي الأبطال.. ماذا ينتظر الأهلى فى مارس 2024؟

الأهلي
الأهلي

ينتظر الفريق الأول الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، العديد من التحديات الصعبة والمصيرية، في مسيرة المارد الأحمر على المستويين المحلي والقاري، خلال شهر مارس 2024.

مواعيد مباريات الأهلي خلال شهر مارس 2024

الجمعة 1 مارس 2024

الأهلي & يانج أفريكانز التنزاني .. (السادسة مساء) ستاد القاهرة الدولي.

الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).

وضمن الأهلي التأهل رسميا إلى الدور ربع النهائي من البطولة القارية، بعد تربعه على قمة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط.

ومن المقرر إقامة ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال أحد يومي 29 أو 30 مارس الحالي، بينما تقام مواجهة الإياب أحد يومي 5 أو 6 أبريل المقبل.

الجمعة 8 مارس 2024

الأهلي & الزمالك .. (السابعة مساء) ستاد الأول بارك، بالمملكة العربية السعودية.

المباراة النهائية من بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/2023)، حيث تقام القمة المنتظرة بين قطبي الكرة المصرية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

الثلاثاء 12 مارس 2024

البنك الأهلي & الأهلي .. (التاسعة والنصف مساء) ستاد القاهرة الدولي.

وتقام المباراة في سهرة رمضانية كروية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر في دوري نايل.

الجمعة 15 مارس 2024 (مباراة الأزمة)

الأهلي & إنبي .. (التاسعة والنصف مساء) ستاد القاهرة الدولي.

وتقام المباراة في سهرة رمضانية كروية، ضمن فعاليات الجولة السادسة عشر بدوري نايل.

وتحوم الشكوك كثيرا حول إقامة المباراة في موعدها المحدد من قبل رابطة الأندية المحترفة، بسبب رفض حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، إقامة أي مباراة بدوري نايل، خلال معسكر الفراعنة لأجندة مارس الدولية، والذي يبدأ يوم 12 من الشهر ذاته، استعدادا للمشاركة في دورة أبوظبي الودية، وذلك بمشاركة منتخبي كرواتيا وتونس.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة مصر ونيوزيلندا، المزمع إقامتها يوم 22 مارس الحالي، مع الفائز من مواجهة كرواتيا وتونس، يوم 26 من الشهر ذاته، في المباراة النهائية للبطولة، فيما يلعب الخاسران من المباراتين، يوم 25 مارس الجاري، في مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع في الدورة الودية التي تقام في الإمارات.

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