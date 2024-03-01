الخطيب يدعو مجلس الأهلى لاختيار رئيس بعثة لنهائى كأس مصر بالسعودية

تلقى مسئولو النادي الأهلي دعوة رسمية لحضور مباراة نهائي كأس مصر يوم 8 مارس المقبل في الرياض بالمملكة العربية السعودية ولم يحسم محمود الخطيب رئيس النادي موقفه من السفر أو عدمه حتى هذه اللحظة.

وكشف مصدر داخل الأهلي، أنه سيتم الدعوة لاجتماع مجلس إدارة لمناقشة الأمر واختيار رئيس البعثة بشكل رسمي على الرغم من مخاوف الإدارة من انتقادات جماهير القلعة الحمراء والرأي العام.

وأضاف المصدر أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يدرس السفر يوم المباراة أو التوجه لمدة 48 ساعة فقط من المطار إلى الملعب وعدم حضور أي مراسم رسمية مع اختيار رئيس بعثة آخر غيره لرفع الحرج وعدم الوقوع في فخ الانتقادات من قبل جماهير الأهلي بعد أزمته الشهيرة مع وزير الترفيه السعودي المستشار تركي آل الشيخ.

تاريخ مواجهة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني

في سياق آخر، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تمام السادسة من مساء اليوم على إستاد القاهرة مع يانج أفريكانز التنزاني في الجولة السادسة والأخيرة بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

لعب الفريقان إحدى عشرة مباراة خلال ست مواجهات في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الإفريقية، وكلها كانت في دوري أبطال إفريقيا بمسماها القديم والجديد، فاز الأهلي في ست مباريات وخسر مباراة، وتعادل الفريقان في أربع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي تسعة عشر هدفًا واستقبلت شباكهم خمسة أهداف، على النحو التالي:

المواجهة الأولى في دور الستة عشرة عام 1982، فاز الأهلي ذهابًا 5- صفر، أحرزها جمال عبد الحميد هدفين، وهدف لكل من شريف عبد المنعم ومجدي عبد الغني ومجدي إمام، وفي لقاء الإياب بدار السلام تعادل الفريقان 1-1، أحرز للأهلي علاء ميهوب.

المواجهة الثانية في دور الـ 32 عام 1988، تعادل الفريقان ذهابًا في دار السلام بدون أهداف، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 4- صفر، أحرزها أيمن شوقي هدفين، وهدف لكل من علاء عبد الصادق وربيع ياسين.

المواجهة الثالثة في دور الـ 32 عام 2009، فاز الأهلي ذهابًا بالقاهرة 3- صفر، أحرزها محمد بركات هدفين وهدف لفلافيو أمادو، وفي لقاء الإياب بدار السلام فاز الأهلي 1- صفر أحرزه فلافيو أمادو.

المواجهة الرابعة في دور الـ 32 عام 2014، فاز يانج أفريكانز 1- صفر، في لقاء الذهاب بدار السلام، وفي لقاء الإياب بالقاهرة فاز الأهلي 1- صفر أحرزه سيد معوض، واحتكم الفريقان لضربات الترجيح من نقطة الجزاء وفاز الأهلي 4-3.

المواجهة الخامسة في دور الستة عشرة عام 2016، تعادل الفريقان ذهابا 1-1 في دار السلام، أحرز هدف الأهلي عمرو جمال، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 2-1 أحرز هدفي الأهلي حسام غالي وعبد الله السعيد.

المواجهة السادسة، في دور المجموعات هذا الموسم 2023-2024، تعادل الفريقان ذهابًا بهدف لكل فريق في لقاء الذهاب بدار السلام، أحرز للأهلي بيرسي تاو، والليلة لقاء العودة.

يذكر أن الفريقان تأهلا لدور الثمانية عن المجموعة الرابعة.