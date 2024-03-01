بحضور 30 ألف مشجع.. استعدادات أمنية لتأمين مباراة الأهلي و"يانج أفريكانز"

أنهى رجال الأمن استعدادات تأمين مباراة الأهلي و"يانج أفريكانز" التنزاني باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا في السادسة من مساء اليوم.

وشكَّلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرقًا أمنية لتأمين دخول 30 ألف مشجع من جمهور النادي الأهلي بحثًا عن إنهاء دور المجموعات متصدرًا لمجموعته بعدما ضمن تأهل لدور الثمانية.

وتؤمن الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية ممرات اللاعبين وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة بقيادة البنيني "لويس ديجيندو" حكمًا للساحة، "إريك ايمافو" مساعد أول، "لوسيان هوتنونو" مساعد ثاني، "تنيسيلا ديدجيناتشي" حكمًا رابعًا، ويراقب المباراة السوداني نصير مأمون بشارة.