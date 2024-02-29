ضبط متهم بترويج عملات أجنبية مقلدة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في ترويج العملات الأجنبية المقلدة وكذا تسفير الشباب للخارج بموجب دعوات زيارة وهمية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة قيام عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بالقاهرة بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى حيازة العملات الأجنبية المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين.

تم استهدافه وضبطه وبحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية" مقلدة- مبالغ مالية "صحيحة" "عملات محلية وأجنبية" من متحصلات نشاطه الإجرام– 7 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة– 17 أكلاشيه بأسماء شركات تجارية وهمية، وأقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وكذا بممارسته نشاطًا إجراميًا تمثل فى تسفير الشباب للخارج بموجب دعوات زيارة تجارية وهمية تفيد "على خلاف الحقيقة" بأنهم أصحاب شركات تجارية وهمية للسفر لحضور مؤتمرات ومعارض دولية تجارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.