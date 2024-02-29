القبض على عاطلين لسرقتهم مبالغ مالية من داخل شركة وشقق في الجيزة وأسيوط

نجح قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن أسيوط والجيزة من القبض على عاطلين لقيامهم بسرقة شقق سكنية ومبالغ مالية، وتم تحرير المحاضر اللازمة تجاه المتهمين.

ونجحت الحملات فى تحقيق النتائج الإيجابية التالية بمديرية أمن أسيوط، تم ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة أبنوب) لقيامه بارتكاب واقعة سرقة خزينة من داخل إحدى الشركات الخاصة - كائنة بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط، وبداخلها (مبلغ مالى - أوراق وإيصالات أمانة تابعة للشركة)، وعلل ذلك لقيام مدير الشركة بفصله عن العمل وإجباره على التوقيع على إيصالى أمانة بمبلغ مالى قام باقتراضه من الشركة، ووضع تلك الإيصالات بالخزينة المستولى عليها وأرشد عن المسروقات.

كما تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة فى ضبط عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن، واعترف بارتكاب 4 وقائع سرقة، وأرشد عن المسروقات لدى عميليه سيئ النية، تاجر أجهزة كهربائية، وعاطل "لأحدهما معلومات جنائية" تم ضبطهما وبمواجهتهما أيدا ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.