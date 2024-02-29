ضبط 3 متهمين بغسل 50 مليون جنيه

قررت وزارة الداخلية، اليوم، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 أشخاص لقيامهم بـغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

وقالت "الداخلية"، في بيانٍ إنه استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 أشخاص؛ لإثنين منهم معلومات جنائية «– مقيمين بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى في مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بشراء الأراضي والعقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وأضافت «الداخيلة» أنه «قد قدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبًا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق».