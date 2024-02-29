الأمن يكشف حقيقة سرقة أعمدة إنارة المقابر في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا إدعاء صاحب الحساب بقيام مجهولين بسرقة الكابلات الكهربائية وأعمدة الإنارة بمحيط مقابر قرية كفر الترعة الجديدة بدائرة مركز شربين بالدقهلية.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات أو محاضر محُررة بمحيط المنطقة محل الشكوى، كما أمكن تحديد القائم بالنشر (يعمل بالخارج) وبسؤال شقيقه (صيدلى) قرر أن شقيقه نشر الخبر من خارج البلاد عقب علمه بمزاعم بعض الأهالي بحدوث وقائع سرقة بمقابر القرية، وقام بحذفه عقب علمه بعدم صحته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.