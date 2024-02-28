20 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 20705 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

481 مخالفة السير بدون تراخيص، 49 دراجة نارية مخالفة، 12885 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 27 مخالفة موقف عشوائى، 462 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 8 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.