الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز

حوادث

القبض على أب متهم بقتل ابنته ضربًا في المقطم

حبس
حبس

ألقى رجال مباحث قسم شرطة المقطم، اليوم الأربعاء، القبض على أب بتهمة التعدي على ابنته بالضرب حتى فارقت الحياة في منطقة المقطم.

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا بالعثور على جثة لفتاة إثر تعرضها لنزيف داخلي بالجسد، ووجود آثار اعتداء وكدمات وبجسدها ووجود شبهة جنائية في الواقعة، فعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين أن الجثة لفتاة تدعى «مريم. إ» 16 سنة، بها آثار كدمات وسحجات متفرقة بجسدها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال أسرتها وشهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط سكنها لتفريغها.

وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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