الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حقيقة اتلاف قوة أمنية معرض سيارات في الشرقية

الاجهزه الامنيه
الاجهزه الامنيه

كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية، تفاصيل ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن إدعاء مالك معرض سيارات، اتلاف قوة أمنية تابعة للمركز محتويات معرض السيارات الخاص به والقبض على شقيقه دون وجه حق.

بالفحص تبين عدم صحة ما جاء بالشكوى، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط شقيق الشاكي أثناء تواجده بمعرض السيارات، وبحوزته مبالغ مالية عبارة عن عملات أجنبية مختلفة وسيارة ملاكي بدون لوحات.

وبمواجهته اعترف باتجاره بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وأن كافة الإجراءات التي تم اتخاذها جاءت في الإطار القانوني.

وباستدعاء الشاكي وبسؤاله، أقر بالإدعاء الكاذب، وعلل ذلك بهدف الاستفادة من شكواه أمام الجهات المختصة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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